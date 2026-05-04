Empresa da Serra investirá R$ 155 milhões em quatro novos condomínios no RS e em SC

Principal empreendimento da empresa é um condomínio clube que será erguido em Canela. Imagem ainda em uma versão bem simples e de baixa resolução. Senso Properties / Divulgação

Incorporadora da serra gaúcha, a Senso Properties, planeja lançar quatro empreendimentos com R$ 155 milhões até 2028. A ideia é construí-los em Canela, Gramado e Florianópolis (SC), com a intenção de vender R$ 250 milhões. O foco está no comprador que busca uma segunda residência ou colocar os imóveis para locação por temporada. Confira como serão os prédios.

Canela

O principal projeto será em Canela, com um "condomínio-clube" a um quilômetro da Catedral de Pedra. O empreendimento de R$ 90 milhões ficará em uma área de dois hectares. O CEO, Matheus Facchin, enviará o projeto à prefeitura quando o plano diretor for atualizado.

Prevê 140 unidades em seis blocos de três a quatro andares, com de 50 m² e 110 m². Os preços ficariam entre R$ 800 mil e R$ 1,4 milhão. A estrutura projeta piscina térmica coberta, quadras esportivas, espaços gourmet, terraço, academia, sauna e mercado autônomo (sem funcionários). O lançamento é estimado para 2028, com obra de três anos.

Gramado

Para Gramado, há dois investimentos de R$ 20 milhões previstos, com vendas projetadas em R$ 40 milhões e lançamento em 2027. Um deles está em fase final de aprovação na prefeitura e fica perto da Praça das Rosas e da Rua Torta. Serão 21 apartamentos, de 58 m² a 110 m². O outro ficará na Rua Nilo Dias, a duas quadras da Rua Coberta. O projeto ainda está sendo desenvolvido, não há imagens. As unidades terão de 90 m² a 120 m², com até três suítes.

Florianópolis

Edifício será construído na Praia de Jurerê. Senso Properties / Divulgação

Em Santa Catarina, a empresa quer construir um edifício na praia de Jurerê, em Florianópolis. A estrutura de cinco andares terá 22 unidades de até 110 m². O investimento é de R$ 25 milhões, para uma venda de R$ 44 milhões. O lançamento deve sair no verão de 2028.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)