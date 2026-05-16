Empresa com lojas em shoppings busca vendedores para adotar escala 5x2

Uma das unidades da Santa Lolla em shoppings de Porto Alegre. Santa Lolla / Divulgação

Proprietária de duas lojas em Porto Alegre, a empresária Rosceli Jaques está em busca de três novos vendedores para implementar a escala 5x2 (duas folgas na semana) a partir de junho. Suas lojas de calçados da marca Santa Lolla ficam no BarraShoppingSul e no Iguatemi.

— Estamos com dificuldade de preencher as vagas abertas há algum tempo. Escala mais flexível torna o emprego mais atrativo para retenção de melhores funcionários. A ideia é que melhore a qualidade de vida e produtividade da equipe, diminuindo rotatividade — explica a empresária. — Entendo que a discussão está atrasada, deveria rodar em cima dos impostos altos demais e ajuste do Simples Nacional.

A empresa paga salário básico mais comissão de venda e premiações. Interessados podem se candidatar pelos números (48) 99806-0470 e (51) 99610-2001.

No Congresso

Tramitam no Congresso os projetos para proibir a escala 6x1 e reduzir a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Ou seja, ainda não foram aprovados. As empresas que mudam estão se antecipando a uma eventual obrigatoriedade caso a legislação seja alterada.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)