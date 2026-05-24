Em que pé está a obra da fábrica de aviões: "Está andando, não na velocidade que gostaríamos"

Equipe está fazendo retirada de vegetação na parte interna do terreno e trabalhando nos canais de drenagem. Luís Adriano Madruga / Prefeitura de Guaíba

Apesar de ter surgido no meio do caminho uma reintegração de posse no terreno doado pelo Estado, o CEO da Aeromot, Guilherme Cunha, enfatizou à coluna que a obra da fábrica de aviões não parou. Afirma que a equipe está fazendo retirada de vegetação na parte interna e trabalhando nos canais de drenagem, ligação de esgoto e rede pluvial, elétrica, etc. O terreno é o que foi destinado à Ford em Guaíba, mas o projeto não saiu do papel.

— Mas, de fato, estamos aguardando a definição dos posseiros para verificar se teremos que redefinir o projeto. Enfim, não estamos construindo uma fábrica e, sim, um aeroporto. São muitas variáveis e muitos projetistas envolvidos. Está andando, ainda que não na velocidade que gostaríamos.

A reintegração de posse está sendo feita agora por Estado e prefeitura, disse à coluna o secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Leandro Evaldt. A Aeromot irá indenizar as duas famílias que moram no local.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)