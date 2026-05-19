Em que pé está a fábrica de chips planejada para a Região Metropolitana , perguntam os leitores. O projeto da Tellescom foi anunciado no início de 2025 pela InvestRS, agência de atração de investimentos do governo do Estado, conforme noticiou a coluna à época. A ideia era instalá-lo em Cachoeirinha, na área antigamente ocupada pela Cientec (fundação pública de ciência e tecnologia).
A última atualização dada pela coluna era de que os "acertos" seriam finalizados no último trimestre do ano passado. Agora, por uma nota, a InvesRS informa que foram finalizados levantamentos técnicos e medições do terreno. O próximo passo será o trâmite para comprá-lo pelo Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Sul (Proedi), que permite dar desconto de até 90% em áreas industriais.
Ainda segundo a agência, a Tellescom já está prospectando mercado para vender os chips. A produção começará na Inari Amertron, parceira da Malásia, e será transferida para cá quando a estrutura estiver pronta a homologada.
A Tellescom tem sede em São Paulo e operação industrial em Manaus (AM). Estava em busca de investidor da Malásia e crédito pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Ainda não há informação sobre estes financiamentos.
