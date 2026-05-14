Efeito Flávio Bolsonaro sobre dólar e Ibovespa, compensação à "taxa das blusinhas" e mais agenda 14.05

Agenda

Reunião da Fecomércio-RS com governo federal em busca da compensação pelo fim da "taxa das blusinhas". Saiba mais: Comércio do RS buscará compensação do governo pelo fim da "taxa das blusinhas"

Petróleo estável, com o barril a US$ 105, cotação alta.

Índice FipeZap de Locação. O aluguel novo em Porto Alegre teve aumento de 0,20% em abril sobre março. Em 12 meses, a alta é de 9,27%. O preço médio do metro quadrado fica em R$ 44,93. Petrópolis, Menino Deus e Nonoai são os bairros que puxam o aumento.

IBGE divulga:

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral (1º trimestre) - Taxa de desemprego

Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (abril)

Lançamento do cartão de crédito do Grupo Imec: Com 32 supermercados e atacarejos, rede lança cartão de crédito e prepara marcas próprias

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Pílulas

Dólar subiu 2,31%, para R$ 5,00. Ibovespa caiu 1,8%, aos 177.098 pontos. O mercado reagiu mal após a divulgação dos áudios de Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro, do Banco Master, porque fortalece uma candidatura de esquerda à presidência da República.

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