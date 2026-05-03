Economia no Gaúcha Hoje: da alta dos combustíveis à crise bilionária da Cotribá

Confira os destaques de economia do Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha, com Giane Guerra. A análise aborda os impactos do conflito no Oriente Médio no Brasil e em outros países nos preços dos combustíveis e na inflação, além da preocupação de produtores rurais com a cooperativa gaúcha Cotribá, em crise bilionária
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: montadora alemã no RS, crise da Cotribá e projeto da Varig em risco
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)