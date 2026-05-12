Economia do RS voltou a crescer em fevereiro, com alta em indústria, varejo e serviços

Em um sobe e desce ao longo dos meses, a economia gaúcha voltou a avançar em fevereiro. Calculado pelo Banco Central, o Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul (IBCRRS) cresceu 1,15% sobre janeiro, com ajuste sazonal. O indicador é considerado uma prévia do PIB, divulgado apenas trimestralmente pelo IBGE.

Indústria

A produção da indústria puxou o resultado geral, com alta forte de 6,7% após dois meses de queda. Bebidas e veículos automotores puxaram. Em 12 meses, a alta é de 1,5% acumulada.

Varejo

O varejo gaúcho vendeu 1,8% mais após um recuo no mês anterior. Se somar veículos, materiais de construção e atacado de alimentos, o aumento é menor, de 0,2%. No acumulado de 12 meses, a alta foi de 1%.

Serviços

Avanço também no setor de serviços, com alta de 1,1% após três meses de retração.Em 12 meses, porém, o setor tem queda acumulada de 2,7%. O turismo, pondera o IBGE, caiu pela quarta vez e fica 23,2% abaixo do pico histórico.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)