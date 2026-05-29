Economia do RS cresceu abaixo da média nacional no 1º trimestre de 2026

Agro aqui, novamente, sentiu efeitos climáticos. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A economia gaúcha cresceu no primeiro trimestre, mas apenas 0,9%, menos do que a média nacional de 1,3% calculada pelo Banco Central (BC). O PIB nacional, divulgado pelo IBGE, avançou 1,1% no período sobre o último trimestre de 2025. O dado local demora mais para sair. Já o Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul (IBCRRS) é mensal e considerado prévia do PIB.

Economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Oscar Frank observa que o mercado de trabalho forte seguiu sustentando consumo e serviços, ainda que juro e endividamento das famílias continuem elevados. O desempenho gaúcho, porém, não acompanhou o nacional porque a agricultura aqui, novamente, sentiu efeitos climáticos que outras regiões do país não tiveram.

De perspectiva, o Desenrola deve abrir espaço no orçamento das famílias nos próximos meses. No agro, porém, um novo El Niño gera apreensão, assim como o custo de fertilizantes, elevado pela guerra no Irã.

No acumulado de 12 meses, o indicador do Banco Central aponta avanço de 2,7% na economia gaúcha e de 1,8% na nacional. Considerando apenas o mês de março, o IBCRRS recuou 0,6% sobre fevereiro.

Indústria : Produção industrial gaúcha avançou 0,9% no primeiro trimestre, com bom desempenho de alimentos.

: Produção industrial gaúcha avançou 0,9% no primeiro trimestre, com bom desempenho de alimentos. Varejo : Venda subiu 0,7%, puxada por atacado de alimentos e farmácias.

: Venda subiu 0,7%, puxada por atacado de alimentos e farmácias. Serviços: Alta de apenas 0,2%, com avanço em serviços de informação, mas queda naqueles prestados às famílias.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)