Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Prévia do PIB
Notícia

Economia do RS cresceu abaixo da média nacional no 1º trimestre de 2026

Indicador considerado uma prévia do PIB sentiu o agro e a alta pequena de serviços

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