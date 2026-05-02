"É o bolso de que vota": programa do governo federal terá uso do FGTS e bloqueio a bets

Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Finanças pessoais
Análise

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No Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha

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