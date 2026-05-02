"É o bolso de que vota": programa do governo federal terá uso do FGTS e bloqueio a bets

Com lançamento previsto para a próxima semana, o novo Desenrola Brasil trará um pacote de medidas para que os trabalhadores renegociem dívidas. Assista a um trecho do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, para entender o que se sabe até agora sobre como funcionará a iniciativa do governo federal, que teve alguns detalhes antecipados pelo presidente Lula.
Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: é obrigatório? Quanto custa? Dúvidas sobre o inventário
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)