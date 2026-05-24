Duas gaúchas são finalistas de prêmio de startups com produtos para setor público

Duas startups de Porto Alegre são finalistas do GovTech Summit 2026, evento de iniciativas de tecnologia para o setor público. Foram selecionadas 10 das 70 inscritas.

Uma delas é a OSPA place, plataforma que desenvolve gêmeos digitais, que são reproduções virtuais de produtos e ambientes. Ajuda na revisão de plano diretor de cidades e reúne diversas informações, de arrecadação a áreas de proteção.

Já a TideSat faz monitoramento do nível de água. Seus sensores de baixo custo resistiram à enchente de 2024 e foram usados para controle do avanço do Guaíba.

A vencedora será divulgada no dia 2 de junho em evento realizado pela Moove na capital gaúcha.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)