Duas gaúchas são finalistas de prêmio de startups com produtos para setor público

Duas startups de Porto Alegre são finalistas do GovTech Summit 2026, evento de iniciativas de tecnologia para o setor público. Foram selecionadas 10 das 70 inscritas.
Uma delas é a OSPA place, plataforma que desenvolve gêmeos digitais, que são reproduções virtuais de produtos e ambientes. Ajuda na revisão de plano diretor de cidades e reúne diversas informações, de arrecadação a áreas de proteção.
Já a TideSat faz monitoramento do nível de água. Seus sensores de baixo custo resistiram à enchente de 2024 e foram usados para controle do avanço do Guaíba.
A vencedora será divulgada no dia 2 de junho em evento realizado pela Moove na capital gaúcha.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)