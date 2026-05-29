Trump não dá ponto sem nó e decisão dos EUA tem impacto financeiro. SAUL LOEB / AFP

A decisão dos Estados Unidos de classificar as organizações criminosas PCC e Comando Vermelho como terroristas pode ter como pano de fundo as implicações financeiras que causaria. Empresas, especialmente instituições financeiras, terão que investir bastante em compliance (regras internas) para evitar qualquer conexão com essas organizações, que resultaria em restrições comerciais, bloqueio de ativos e sanções financeiras.

Pode parecer uma boa exigência, capaz até de beneficiar o Brasil ao coibir tentáculos criminosos que existem, vide o escândalo do Banco Master. Porém, sabe-se que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não dá “ponto sem nó” e pode ter por trás uma espetada na economia brasileira semanas após receber o presidente Lula e dias após receber Flávio Bolsonaro.

É cedo para saber o efeito do endurecimento regulatório, mas já provoca a onipresente insegurança jurídica. Ativos brasileiros como um todo podem ser vistos com mais risco, afastando investimento estrangeiro que faz dólar cair e Ibovespa bater recorde. Dinheiro, aliás, que vinha do mercado norte-americano, com mais risco e menos juro para rentabilizar “dinheiro gringo”. Em termos macroeconômicos, pode elevar inflação e reduzir o corte da taxa de juro Selic no Brasil.

De imediato, porém, o economista da Quantitas Asset, João Fernandes, não identificou impacto em ativos nesta sexta-feira (29). O dólar até subiu, mas não apenas no Brasil.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)