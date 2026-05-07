Dois restaurantes reabertos e dois fechados é o saldo da enchente para empresário que pede: "Orla precisa que bares voltem"

Na enchente de 2024, a água não poupou nem prédios históricos. Tombado e símbolo do centro de Porto Alegre, o Chalé da Praça XV foi severamente atingido pela cheia, assim como o 360° Gastro Bar, na orla do Guaíba, e outros negócios da família Simonetti: o Baruno e o Bistrô do Margs (Museu de Arte do Rio Grande do Sul). Dois reabriram, dois não.

O proprietário, Edemir Simonetti, diz que o Chalé e o 360° retomaram o movimento e estão prontos para viver "o que é lindo". A recuperação foi gradual e exigiu fôlego financeiro. Cada um teve perdas de R$ 500 mil. Ainda serão necessários mais alguns meses para zerar essa conta do prejuízo.

O Chalé da Praça XV reabriu quatro meses depois ainda em obras. O restauro está para ser finalizado agora em 2026, enquanto se espera a ampliação anunciada ainda no final de 2024, mas que depende de patrocínio por lei de incentivos. Já o 360° melhorou a estrutura com um deque, cobertura, pergolado e jardim novos.

— Está mais lindo agora que antes — vibra Simonetti.

Linhas de crédito emergenciais ajudaram a manter empregos no período crítico. Cada negócio tomou R$ 150 mil no Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), usado principalmente para pagar salários. Hoje, são cerca de 50 funcionários somando as duas casas, semelhante ao pré-enchente.

Falta de movimento na Orla

Mas ainda falta movimento na Orla. Parte do público não voltou, diz Simonetti. Uma reabertura conjunta dos bares fechados ajudaria. O Baruno, por exemplo, depende da conclusão de obras e de negociações para voltar a operar.

— Sozinhos aqui, é ruim. As famílias deixam de vir porque não tem alimentação variada. A abertura dos bares é fundamental para a Orla — afirma — Aqui é para todo mundo. Desde quem quer só um chope até quem quer vir com a família comer.

Já o Bistrô do Margs não será reaberto. Sofreu muitos danos.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: embate da escala 6x1, crédito para inovação e licença para novo porto no RS

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)