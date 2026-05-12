Do lucro a insumos: quatro preocupações de hoje nas finanças de indústrias do RS

Economista-chefe da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Giovani Baggio apontou à coluna quatro tópicos que o preocuparam na última sondagem do setor divulgada pela entidade e avisa: "Efeitos da guerra no Irã já estão aparecendo com força nos custos das indústrias."
- Insatisfação com a situação financeira e com margem de lucro atingiram o maior nível desde o início da pandemia, em 2020.
- Maior aumento dos preços das matérias-primas desde 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia.
- Taxa de juros elevada foi o maior problema do trimestre. Lembrando que o conflito no Oriente Médio tem feito com que os cortes pelo Banco Central sejam menores do que era a intenção, com possibilidade de serem interrompidos.
- Falta ou alto custo das matérias-primas subiu para a quarta colocação entre os principais problemas, com o percentual de apontamentos saindo de 10,5% para 25%. Entra aqui com intensidade o impacto da guerra destacado por Baggio.
A pesquisa foi realizada com 136 empresas, sendo 33 pequenas, 41 médias e 62 grandes, entre os dias 1º e 13 de abril. Em breve, a Fiergs deve divulgar uma atualização.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)