Distritos industriais têm 636 hectares de terrenos com até 90% de desconto para instalar empresas no RS

O Rio Grande do Sul tem 636 hectares em distritos industriais disponíveis para incentivo por meio do Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial (Proedi). Nestes terrenos, o Estado concede até 90% de desconto para compra para instalar indústrias e até 50% para atividades como logística e manutenção. Os projetos pontuam de acordo com a atividade econômica a ser realizada, impacto ambiental, intensidade tecnológica, geração de empregos, entre outros, até chegar ao abatimento máximo.