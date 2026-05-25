Distritos industriais têm 636 hectares de terrenos com até 90% de desconto para instalar empresas no RS

O Rio Grande do Sul tem 636 hectares em distritos industriais disponíveis para incentivo por meio do Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial (Proedi). Nestes terrenos, o Estado concede até 90% de desconto para compra para instalar indústrias e até 50% para atividades como logística e manutenção. Os projetos pontuam de acordo com a atividade econômica a ser realizada, impacto ambiental, intensidade tecnológica, geração de empregos, entre outros, até chegar ao abatimento máximo.
Onde ficam:
- Rio Grande: 450 hectares junto ao porto;
- Montenegro: 130 hectares junto ao polo petroquímico;
- Cachoeira do Sul: 11 hectares;
- Alvorada/Viamão: 11 hectares;
- Guaíba: cerca de 34 hectares.
Fonte: Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec)
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)