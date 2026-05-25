Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Distritos industriais têm 636 hectares de terrenos com até 90% de desconto para instalar empresas no RS

As maiores áreas ficam perto do porto de Rio Grande e do polo petroquímico

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