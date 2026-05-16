Dia das Mães foi de altas fortes e também quedas pesadas de venda em Porto Alegre

Para metade dos lojistas de Porto Alegre, a venda de Dia das Mães repetiu o ano passado. Para 25%, subiu. Para 21%, caiu. Os outros não sabem. A sondagem é do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA).

— Quem cresceu, cresceu de verdade: 60,8% dos vencedores registraram expansão entre 10% e 24%, muito acima da inflação. Não houve vitória por acaso. Acertaram no posicionamento nas promoções e se beneficiaram da onda de frio — analisa o assessor de Pesquisa e Desenvolvimento da entidade, Victor Pires.

Mas, para quem caiu, a retração foi forte. Mais da metade dos lojistas perderam mais de dois dígitos. Boa parte encolheu de 20% a 24%.

— Sem orçamento nem lastro financeiro para cobrir descontos agressivos em um cenário de alto endividamento das famílias, lojas ficaram expostas à preferência do consumidor por quem oferecia melhor preço.

O gasto médio por consumidor ficou em R$ 304, acima da média de R$ 249 estimada inicialmente para a data. Porém, ficou abaixo dos R$ 330 do ano passado.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)