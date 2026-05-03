Desenrola dívidas, leilão de ferrovias, escala 6x1, laboratório da Dell e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- Desenrolará mesmo? Vem aí o programa do governo federal para conter dívidas das famílias
- E ainda, o que diz o presidente da comissão que discutirá o fim da escala 6x1 no Congresso. Entrevista com o deputado federal Alencar Santana
- Além do leilão da Malha Sul, governo federal prevê “várias pequenas ferrovias” no RS. Entrevista com George Santoro, ministro dos Transportes
- E se o aeroporto de Porto Alegre alagar de novo? Fraport responde. Entrevista com a CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal
- Dell instala no RS seu 1º laboratório global de design digital e inteligência artificial. Entrevista com Diego Puerta, presidente da Dell no Brasil; Roberto Soboll, superintendente do Instituto Eldorado; e Pedro Valério, diretor executivo do Instituto Caldeira
- Indústria de São Chico que fabrica "batatinhas" fatura R$ 212 milhões. Entrevista com Diego Auler, CEO do Grupo MDA Alimentos
- Rede de academias expande no RS com planos de até R$ 1,8 mil e teste de DNA. Entrevista com Diogo Corona, CEO do Grupo Smart Fit
Produção: Diogo Duarte e Isadora Terra
Edição de áudio: Fabrício Correia
Patrocínio: Shopping Total, Marcopolo, Be8 e Corsan
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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