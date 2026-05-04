Desenrola de dívidas, tensão no Irã, dólar, Ibovespa e mais economia 04.05

Agenda

Governo federal anuncia o Desenrola Brasil, novo programa para renegociação de dívidas da população. "É o bolso de que vota": programa do governo federal terá uso do FGTS e bloqueio a bets

Banco Central divulga o relatório Focus, com previsões do mercado para a economia.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa de audiência pública no Supremo Tribunal Federal (STF).

Petróleo em alta forte, superior a 5%, com o barril cotado acima de US$ 113.

O presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos iniciariam, na manhã de segunda-feira, um esforço para liberar os navios retidos no Estreito de Ormuz.

IBGE divulga:

Brasil em Números (2025)

IBGE pelo Mundo (2025)

Posse do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-RS). Rafael Garcia assumirá como presidente.

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Pílulas

Dólar caiu 0,99%, para R$ 4,95. Ibovespa subiu 1,39%, aos 187.318 pontos.

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