Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Mercado de trabalho
Análise

Desemprego tem alta usual de início de ano, mas massa salarial sobe a R$ 23,9 bi no RS

O rendimento médio do trabalhador gaúcho subiu, mais ainda em Porto Alegre

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