Definidos locais das audiências públicas do Ibama para licenciamento do porto de Arroio do Sal

Porto Meridional ocupará área de 80 hectares. Croqui / DTA Engenharia Portuária e Ambiental

Definidos os locais e horários das audiências públicas para o licenciamento do Porto Meridional, de Arroio do Sal, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O órgão publicou no Diário Oficial da União (DOU). Como a coluna já tinha noticiado, serão duas. Haverá ainda um site para participação virtual.

Arroio do Sal : 16 de junho, 18h, no CTG Rincão de Estância, Rua dos Eucaliptos, nº 343, Bairro Quatro Lagos

: 16 de junho, 18h, no CTG Rincão de Estância, Rua dos Eucaliptos, nº 343, Bairro Quatro Lagos Porto Alegre: 18 de junho, 18h, no Grêmio Náutico União, Rua João Obino, nº 300, Bairro Petrópolis

Nas audiências, a comunidade poderá apresentar seus questionamentos sobre o projeto, o que a empresa terá de responder em 30 dias. Os encontros, conduzidos pelo Ibama, são exigência do processo para obter a licença prévia, que atesta a viabilidade ambiental de um empreendimento. Com ela, já é possível avançar na captação de recursos. Para iniciar a obra, ainda será necessária a licença de instalação, também do Ibama.

O porto

O Porto Meridional será um empreendimento construído no mar, sem envolver a faixa de areia. Ele também ocupará uma área de 80 hectares — equivalente a 80 campos de futebol — na praia da Rondinha Nova. O investimento de R$ 6,5 bilhões é totalmente privado e prevê 1,5 mil empregos. A capacidade será de 53 milhões de toneladas.

Concorrência

Em recente reunião com uma das maiores operadoras de logística do mundo, a coluna ouviu da expectativa de que o porto de Arroio do Sal deixe o setor mais competitivo no Estado, fazendo com que o terminal de contêineres (Tecon), no porto de Rio Grande, busque ser mais viável. Se isso ocorrer, o que seria o melhor cenário, poderá se atrair ao Rio Grande do Sul cargas que acabam passando reto ou que optam por via aérea, ainda que mais cara. Ou seja, teria demanda para ambos os portos afastando o risco de esvaziamento de operações que paira em Rio Grande.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)