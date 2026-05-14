Decisão judicial sobre juro reduz valores de precatórios no RS 

Precatórios puderam ser usados para compensar dívidas no Acordo Gaúcho. Omar Freitas / Agencia RBS

A forma de correção dos precatórios está gerando descontentamento entre credores do Estado e seus representantes na adesão ao Acordo Gaúcho com o uso dos débitos para abatimento de dívidas. A coluna recebeu relatos de diminuição de até 20% no valor na compensação. Porém, isso impactará precatórios no geral.

O grande ponto é que uma decisão recente, de 10 de abril, do Tribunal de Justiça entendeu que a correção do precatório é a taxa de juro Selic em cima apenas do valor principal atualizado monetariamente pela inflação. Ou seja, não aplica-se sobre o juro já acumulado, explica o presidente da Comissão de Precatórios da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB/RS), Marcelo Bittencourt.

— O entendimento do TJ-RS é de que incidir sobre o montante consolidado é "juros sobre juros".

No caso em que avalia precatório do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS), o tribunal seguiu uma decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) neste sentido. Ou seja, esta corrente reduz significativamente os precatórios de todo o país e foi adotada aqui no Estado também.

— Ocorre que existe controvérsia sobre o modo de aplicação da Selic nos precatórios, tanto que recentemente o tema foi afetado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A corrente que defendemos em favor do precatorista sustenta que a Selic deve incidir sobre o valor integral do débito consolidado, inclusive sobre parcelas que já incorporaram juros anteriores, porque o crédito judicial já se transformou em um montante único — diz Bittencourt.

Trata-se, portanto, de uma avaliação com impacto amplo em precatórios, não restrito apenas às empresas que aderiram ao Acordo Gaúcho e que algumas procuraram a coluna. Autor do projeto de lei do programa de renegociação de dívidas, o deputado estadual Marcus Vinicius (PP) diz estar ciente da queixa e estar preparando um evento para reunir empresas com Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) ou Procuradoria-Geral do Estado (PGE) no dia 19 na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). Do valor líquido negociado no Acordo Gaúcho (R$ 1,1 bilhão), R$ 610 milhões poderão ser compensados com créditos judiciais apresentados na adesão. Quando a documentação for entregue, o valor previsto poderá estar bem menor.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: dívidas de até R$ 100 serão perdoadas?

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.