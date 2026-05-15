Debate da escala 6x1, Cláudio Castro, dólar, Ibovespa e mais economia 15.05

Agenda

Seminário público da Câmara dos Deputados em Porto Alegre para debater o fim da escala 6x1. Será 9h30 na Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul.

IBGE divulga Pesquisa Mensal de Serviços. Dados de março.

O ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) é alvo de operação da Polícia Federal. Agentes cumprem mandados de busca na casa dele, em um condomínio na Barra da Tijuca. O dono da Refit, Ricardo Magro, também é alvo de ordens judiciais.

Oitavo Simpósio Estadual do Varejo, promovido pelo Sindilojas Caxias do Sul. A colunista palestra sobre cenários econômicos às 16h.

Fecomércio-RS oferece palestra do economista Ricardo Amorim.

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Pílulas

Dólar caiu 0,45%, para R$ 4,98. Ibovespa subiu 0,72%, aos 178.366 pontos.

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