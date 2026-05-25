De casa a cultura e até fumo: onde os gaúchos gastarão R$ 566 bilhões em 2026

A maior parte dos R$ 566,3 bilhões que os gaúchos gastarão em 2026 irá para habitação. Na sequência, aparece em destaque o veículo próprio. O IPC Maps é feito todos os anos pela IPC Marketing Editora.
Ao podcast Nossa Economia, de GZH, o sócio Marcos Pazzini, observou que a pesquisa tem captado a compra do carro próprio para trabalhar, especialmente como motorista de aplicativo.
Do total de gastos potenciais do Estado, apenas 10% são consumo do meio rural. O restante é de moradores de áreas urbanas mesmo.
No que o gaúcho mais vai gastar em 2026:
- Habitação: R$ 126,6 bilhões
- Outras Despesas: R$ 96,6 bilhões
- Veículo Próprio: R$ 62,6 bilhões
- Alimentação no Domicílio: R$ 44,8 bilhões
- Alimentação fora do Domicílio: R$ 24,5 bilhões
- Materiais de Construção: R$ 19,2 bilhões
- Medicamentos: R$ 19,1 bilhões
- Plano Saúde / Trat. Médico Dentário: R$ 16,4 bilhões
- Higiene e Cuidados Pessoais: R$ 15 bilhões
- Vestuário Confeccionado: R$ 12,7 bilhões
- Educação: R$ 11,7 bilhões
- Recreação e Cultura: R$ 11 bilhões
- Mobiliários e Artigos do Lar: R$ 8,7 bilhões
- Eletroeletrônicos: R$ 8,1 bilhões
- Bebidas: R$ 7,1 bilhões
- Transportes Urbanos: R$ 6,7 bilhões
- Viagens: R$ 6,3 bilhões
- Calçados: R$ 5,1 bilhões
- Fumo: R$ 3,2 bilhões
- Artigos de Limpeza: R$ 2,7 bilhões
- Livros e Material Escolar: R$ 2,1 bilhões
- Joias, Bijuterias, Armarinhos: R$ 761,3 milhões
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: farmácia e súper adotam escala 5x2 e marca de moda jovem fecha lojas próprias
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)