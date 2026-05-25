Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Mapa de consumo
Notícia

De casa a cultura e até fumo: onde os gaúchos gastarão R$ 566 bilhões em 2026

Apenas 10% são de consumo no meio rural, enquanto o restante é de moradores de áreas urbanas

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