Data centers bilionários, próximo Desenrola, súper com cartão de crédito, Gramado, Ceasa e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- Finalizado plano de negócios para “cidade” de data centers no RS que pode chegar a US$ 300 bilhões. Entrevista com o vice-presidente da Scala Data Center, Luciano Fialho
- Próximo Desenrola terá foco em trabalhadores informais enforcados com juro alto. Entrevista com Ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior
- Com 32 supermercados e atacarejos, rede lança cartão de crédito e prepara marcas próprias. Entrevista com CEO do Grupo Imec, Fabiano Pivotto
- Gramado pretende manter suspensão a novos projetos de hotéis e restaurantes. Entrevista com o prefeito de Gramado, Nestor Tissot
- Novo presidente pretende manter projeto de expansão da Ceasa, mas diz ter “nó a desatar”. Com Isadora Terra
Produção: Isadora Terra e João Pedro Cecchini
Edição de áudio: Christian Rafael e Paulo Fraga
Patrocínio: Shopping Total, Sindilojas Porto Alegre, Marcopolo, Be8 e Corsan
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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