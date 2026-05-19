Data center da Scala: Fepam aguarda documentação e Aneel cobra garantia financeira

Se ampliado para a "cidade de data centers", projeto poderá chegar a aporte de US$ 300 bilhões, diz empresa. Scala / Divulgação

Duas informações referentes ao data center que a Scala pretende instalar em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana. Uma de licença ambiental e outra de conexão de energia.

Após a coluna ter noticiado que a empresa protocolou o pedido de licença ambiental para o projeto, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) pediu para esclarecer que ainda não foi aberto o processo formal. O órgão diz que houve um pedido, foi analisado e que solicitou adequações. Quando a documentação for apresentada pela empresa e estiver de acordo, diz a Fepam, seguirá o trâmite e será aberto o processo. "A abertura efetiva do processo ocorre somente após o encaminhamento completo da documentação exigida para análise técnica", escreveu à coluna.

Já na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), uma decisão determinou que a empresa dê garantias financeiras para conectar o projeto do Rio Grande do Sul e o de Jundiaí (SP) à rede elétrica e reservar capacidade para seu consumo. A Scala tentou uma medida cautelar para se liberar do valor, mas não conseguiu, ao menos neste primeiro momento da tramitação administrativa do assunto. No caso do projeto gaúcho, são mais de R$ 70 milhões. A agência diz que a regra visa evitar "movimentos especulativos", ou seja, projetos que fazem reserva de energia sem depois saírem do papel.

Atualização: A Scala Data Centers garante que seguem válidos o pedido de acesso ao sistema de transmissão e o parecer de acesso do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para o projeto no Rio Grande do Sul. Enfatiza que a discussão é sobre a regra aplicada à conexão. Sobre a Fepam, reafirmou que protocolou o pedido de abertura do processo de licenciamento ambiental e que prepara agora a quitação das taxas previstas.

Projeto gaúcho

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)