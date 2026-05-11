Crise do detergente: em que pé está a suspensão da Anvisa à Ypê e o que a empresa está fazendo

Crise do detergente: em que pé está a suspensão da Anvisa aos produtos da Ypê e o que a empresa está fazendo foram pautas do programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Assista acima a análise e mais detalhes. Abaixo, informações básica do caso.

A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que havia suspendido a fabricação e comercialização de produtos da marca Ypê, está suspensa após a fabricante apresentar recurso administrativo ao órgão. Mesmo assim, a Anvisa mantém o alerta de risco sanitário e orienta os consumidores a não usar os 23 itens com lotes de final 1 afetados pela decisão.

Na semana passada, a Anvisa determinou a suspensão da fabricação, distribuição e comercialização de diversos produtos fabricados pela unidade da Química Amparo, responsável pela marca Ypê. Segundo a agência, a medida foi tomada após avaliação de risco sanitário identificar “falhas graves na produção”. Os produtos:

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)