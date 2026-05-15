Crise do detergente: consumidor precisa de mais transparência da Ypê e também da Anvisa

Em alguns supermercados, espaço dos produtos da Ypê restritos pela Anvisa está vazio na prateleira. João Pedro Cecchini / Agencia RBS

O caso da Ypê é mais um em que o consumidor ficou desamparado no quesito informação, transparência e acolhimento. A própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que aparentemente está zelando pela saúde da população, poderia ter sido mais clara e comunicativa quanto ao que está ocorrendo, talvez até evitasse essa sandice de politizar o assunto. Notas e resoluções não substituem falas de técnicos e porta-vozes.

Quanto à fabricante, então, nem se fala. A Ypê tem divulgado notas insípidas, inodoras e incolores. Não orientam e não acolhem o consumidor. Mesmo que ela esteja certa e a agência reguladora errada — o que não parece, mas que seja o caso —, o cliente precisa ser pego no colo neste momento, pois ele confiou na marca. Não há cabimento de divulgar um formulário para preenchimento sem dizer para que serve e que dá erro na hora do envio. O telefone informado para as pessoas ligarem só dá indisponível.

Isso não deve ocorrer nem com uma caneta que não escreve ou com uma toalha que desbota. Menos ainda quando se trata de um produto com suspeita de fazer mal à saúde. Há consumidores com receio até de tocar na embalagem para armazená-la, que tem sido a orientação dos órgãos de defesa do consumidor. Ainda há muito que se evoluir quanto à postura das empresas em crises.

Relembre

Na semana passada, a Anvisa determinou a suspensão da fabricação, distribuição e comercialização de diversos produtos fabricados pela unidade da Química Amparo, responsável pela marca Ypê. Segundo a agência, a medida foi tomada após avaliação de risco sanitário identificar "falhas graves na produção". Essa determinação foi suspensa porque a fabricante ingressou com recurso administrativo. O recurso da Ypê irá a julgamento pela diretoria colegiada da agência reguladora, previsto para os próximos dias. Os produtos afetados:

Lava Louças Ypê Clear Care Lava Louças com enzimas ativas Ipê Lava Louças Ypê Lava Louças Ypê Clear Care Lava Louças Ypê Toque Suave Lava Louças concentrado Ypê Green Lava Louças Ypê Clear Lava Louças Ypê Green Lava Roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green Lava Roupas Líquido Ypê Express Lava Roupas Líquido Ypê Power ACT Lava Roupas Líquido Ypê Premium Lava Roupas Tixan Maciez Lava Roupas Tixan Primavera Desinfetante Bak Ypê Desinfetante de uso geral Atol Desinfetante Perfumado Atol Desinfetante Pinho Ypê Lava roupas Tixan Power ACT

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