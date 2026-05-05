Consultoria tributária compra escola de negócios em Porto Alegre

Consultoria tributária, o Tax Group comprou a RD Business School em um negócio que movimentou R$ 15 milhões. Com isso, foi criada a NX Educação, com expectativa de gerar um faturamento de R$ 30 milhões em três anos.

A antiga estrutura na zona norte de Porto Alegre, de onde eram transmitidas as aulas online, será desativada. A operação será na sede do Tax Group, na Avenida Carlos Gomes.

Para marcar a largada, será lançado o curso de alta gestão The Making of Project para 12 empresas. Aulas serão online e presenciais, dadas por Luís Wulff e Régis Dantas.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)