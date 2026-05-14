Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Crédito subsidiado
Notícia

De fábrica de fralda a plataforma de logística, consultoria gaúcha da XP capta R$ 550 milhões da Finep

São 70 projetos de empresas, principalmente com propósito de inovação 

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS