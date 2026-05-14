De fábrica de fralda a plataforma de logística, consultoria gaúcha da XP capta R$ 550 milhões da Finep

Consultoria financeira de Porto Alegre vinculada à XP, a Galapos captou R$ 550 milhões em 2025 para suas clientes investirem em inovação com recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Foram 70 projetos. Destes, se destacam:

Geolab, de Goiânia (GO), conseguiu R$ 85 milhões para desenvolver produtos farmacêuticos.

HalexIstar, também de Goiânia, captou R$ 93 milhões para criar novos produtos e também métodos de fabricação.

nstech, de São Paulo, levou R$ 53 milhões para desenvolvimento de uma plataforma de logística.

CCM, de Uberaba (MG), pegou R$ 45 milhões para ampliar fábrica de fraldas.

A financiadora

A Finep tem linhas de crédito com juro baixo subsidiado. Na maior parte do ano passado, porém, deixou Sul e Sudeste de fora dos empréstimos para inovação. Retomou no final de 2025 e agora em 2026 segue fazendo já, inclusive para projetos que estavam represados.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)