Consignados INSS, crédito para motoristas de app, dólar Ibovespa e mais economia 19.05

Agenda

Para reduzir fraudes, entram em vigor novas regras para a contratação de empréstimos consignados por aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As mudanças incluem exigências de segurança e alterações nas condições de pagamento. Entre as principais novidades está a obrigatoriedade de validação da operação por biometria facial, por meio do aplicativo ou do site Meu INSS.

Às 10h, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Às 14h30, o presidente Lula lança, em São Paulo, um programa com linha de crédito voltado para motoristas de aplicativos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que suspendeu um ataque que estava planejado contra o Irã para permitir negociações que permitam um acordo para encerrar a guerra. Petróleo cai, mas segue em US$ 110.

IBGE divulga: Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha.

Fipe e o ZAP divulgam os resultados da Pesquisa Raio-X FipeZAP: Perfil da Demanda de Imóveis para o 1º trimestre de 2026.

Fiergs debate impactos do Acordo Gaúcho, inclusive a mudança no reajuste dos precatórios usados para compensar dívida.

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Pílulas

Dólar caiu 1,37%, para R$ 4,99. Ibovespa recuou 0,17%, aos 176.976 pontos.

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