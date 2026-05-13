Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Comércio do RS buscará compensação do governo pelo fim da "taxa das blusinhas"

E há ainda outra preocupação do setor têxtil, que é uma tarifa para importação de matéria-prima

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