Comércio do RS buscará compensação do governo pelo fim da "taxa das blusinhas"

Medida provisória que elimina o imposto em compras internacionais de até US$ 50 para pessoas físicas foi assinada na terça-feira (13) pelo presidente Lula. Porthus Junior / Agencia RBS

O fim da “taxa das blusinhas” será pauta de audiência do comércio do Rio Grande do Sul com o líder do governo na Câmara Federal, deputado Paulo Pimenta (PT/RS), nesta quinta-feira (14). A pretensão não é nem reverter a decisão anunciada pelo governo Lula na noite passada, mas buscar uma compensação para o varejo que voltará a sentir mais a concorrência com as compras internacionais de até US$ 50 isentas, disse o gerente de Relações Governamentais da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), Lucas Schifino.

— Queríamos ao menos isonomia de carga tributária. Todo mundo quer pagar menos imposto, o varejo também. O lojista paga mais imposto quando importa para revender aqui — afirma Schifino.

Gerente de Relações Governamentais da Fecomércio-RS, Lucas Schifino. Pedro Brikalski / Divulgação Fecomércio

O apontamento é de que a concorrência é desleal, pois a carga tributária do produto importado é menor do que a do vendido aqui. O argumento agora é de que isso piora a situação das varejistas brasileiras, já impactadas por juro alto, inadimplência recorde do consumidor e comprometimento da renda com bets (apostas esportivas online). Em uma projeção inicial, o BTG avaliou que, entre as varejistas com ação na bolsa de valores de São Paulo, Lojas Renner, C&A e Riachuelo (Grupo Guararapes) são as mais sensíveis à revogação do imposto federal de importação.

Dupla preocupação

Outro ponto levantado pelo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Carlos Klein, é de que o setor têxtil, um dos que perdem mais competitividade, está prestes a ter um aumento de tributação na matéria-prima importada. A taxa seria antidumping, para combater o importado abaixo do preço de custo, mas a cadeia têxtil diz que aqui não tem produção para atender o mercado.

— Isentam produto pronto com o fim da taxa das blusinhas e taxam matéria-prima que não tem mais produção local suficiente para a demanda. Vão inviabilizar microempreendedores individuais e fábricas de confecções intensivas em mão de obra — reforça Klein.

Presidente da CDL Porto Alegre, Carlos Klein. CDL / Divulgação

Ouça a íntegra da entrevista com Lucas Schifino, economista da Fecomércio-RS:

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