Começam contatos para parque eólico de R$ 3,9 bilhões na Campanha

Aerogeradores de até oito megawatts serão instalados no local. DGE Soluções Renováveis / Divulgação

Bom sinal: a Casa dos Ventos já está em contato com empresas do Rio Grande do Sul para prestarem serviço ao parque eólico de R$ 3,9 bilhões que pretende instalar em Dom Pedrito, na Campanha Gaúcha. A parceria será com a gaúcha DGE Soluções Renováveis. Estão previstos 90 aerogeradores.

O projeto se chama Torquato Severo e está em busca de licenças ambientais. A obra começaria em 2027, com entrada em operação em 2029. A ideia não é vender a energia em leilão. Os executivos da DGE explicam que já há contratos com grandes consumidores de energia, como data centers, TikTok, Carrefour e Arcelor Mittal.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)