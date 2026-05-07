Com R$ 7 bi, Banrisul vai renegociar e liberar novos empréstimos a pequenos negócios pelo Pronampe

Presidente do Banrisul, Fernando Lemos pretende usar todo o orçamento de R$ 7 bilhões. Lauro Alves / Agencia RBS

O Banrisul vai operar o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) para negócios com faturamento anual de R$ 4,8 milhões, antecipou à coluna o presidente Fernando Lemos. As agências já estão sendo instruídas para começar a operação a partir da próxima segunda-feira (11). O orçamento é de R$ 7 bilhões.

— E temos apetite para usar tudo. Queremos entrar com força — destaca Lemos.

O teto será de R$ 500 mil ou 50% do faturamento por CNPJ. Se a empresa for liderada por mulher, poderá chegar a 60% do faturamento, ainda com o limite de R$ 500 mil. O empréstimo pelo Banrisul terá 24 meses de carência mais até 72 prestações a partir do início do pagamento. O custo será de 6% anuais mais taxa de juro Selic, que está em 14,5% ao ano.

Além de tomar novo Pronampe, será possível renegociar, confirma o presidente do banco. No programa do governo federal, entrou o Desenrola Empresas para renegociação de dívidas por empreendedores inadimplentes há mais de 90 dias. Por ele, foi elevada a carência, o prazo de pagamento e o limite do crédito para os patamares oferecidos pelo Banrisul.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)