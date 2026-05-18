Com R$ 3 bi só na 1ª etapa, “cidade de data centers” pede licença ambiental para projeto no RS

Imagem projeta como ficaria o data center no caso de uma ampliação da ideia inicial. Seria uma "cidade de data centers". Scala / Divulgação

Protocolado o pedido de licença ambiental prévia para o projeto de data centers da Scala em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana. O documento é emitido pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e atesta a viabilidade ambiental do projeto, que depois buscará também licença municipal. Já para início de obra, é necessária a licença estadual de instalação, etapa seguinte.

O vice-presidente da Scala, Luciano Fialho, havia avisado à coluna que o plano de negócios (“masterplan”) já havia sido finalizado e que agora se entraria na fase de licenciamento. A primeira etapa do projeto prevê investimento de R$ 3 bilhões. Caso haja demanda pelo processamento de dados e haja mercado, será uma “cidade de data centers” com potencial para aporte de US$ 300 bilhões. O pedido de licenciamento já prevê o projeto inteiro.

Na escolha do local, Eldorado do Sul teve como vantagem uma subestação ociosa, que havia sido instalada ainda para o investimento da Ford, que não saiu. Data centers são vorazes por energia, que precisa ser renovável. À coluna, nesta segunda-feira (18), o vice-presidente enfatizou que seria bom que ela fosse gerada perto, aqui no Rio Grande do Sul mesmo. Mas a empresa também poderá comprá-la de projetos em outros Estados.

A ideia é começar a obra em 2027 e a operação da primeira fase em 2028.

Relembre a coluna publicada ainda em 2024, quando noticiamos em primeira mão o projeto: O belo cavalo encilhado no RS por data centers bilionários e vorazes por energia

Vice-presidente da Scala Data Centers, Luciano Fialho. Scala Data Center / Divulgação

Industriais

Coordenador do Conselho de Inovação e Tecnologia da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Marcus Coester ficou animado com a visita que a direção da Scala fez ao grupo, que está identificando no que pode apoiar o projeto. A ideia é, depois disso, elaborar um plano de ação a ser apresentado à presidência da Fiergs.

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Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: avança projeto de US$ 300 bi no RS, varejista dobra prejuízo e farmácia dispara lucro.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)