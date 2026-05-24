Com R$ 1,5 milhão, empresa de segurança cibernética duplica sede

Local tem capacidade para receber cerca de 50 funcionários em bancadas. Scunna / Divulgação

Há 35 anos no mercado de segurança cibernética, a Scunna investiu R$ 1,5 milhão para dobrar o tamanho de sua sede em Porto Alegre, para 370 metros quadrados. Passou a ocupar um andar inteiro do prédio na Avenida Borges de Medeiros, com capacidade para 50 funcionários.

— Com a digitalização, tivemos proliferação de ataques cibernéticos e as empresas se deram conta de que investir em segurança é sobrevivência, evita paradas de operação e problemas de reputação. Crescemos a estrutura para atender — diz o CEO, Gustavo Gonçalves.

No local, um centro de segurança cibernética monitora, detecta e responde a fraudes em domínios virtuais dos clientes. A Scunna atende empresas gaúchas como Panvel e Grupo Zaffari, além da catarinense Weg e a gigante Embraer.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)