Com R$ 1,5 milhão, empresa de segurança cibernética duplica sede

Há 35 anos no mercado de segurança cibernética, a Scunna investiu R$ 1,5 milhão para dobrar o tamanho de sua sede em Porto Alegre, para 370 metros quadrados. Passou a ocupar um andar inteiro do prédio na Avenida Borges de Medeiros, com capacidade para 50 funcionários.
— Com a digitalização, tivemos proliferação de ataques cibernéticos e as empresas se deram conta de que investir em segurança é sobrevivência, evita paradas de operação e problemas de reputação. Crescemos a estrutura para atender — diz o CEO, Gustavo Gonçalves.
No local, um centro de segurança cibernética monitora, detecta e responde a fraudes em domínios virtuais dos clientes. A Scunna atende empresas gaúchas como Panvel e Grupo Zaffari, além da catarinense Weg e a gigante Embraer.
*Colaborou João Pedro Cecchini
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: embate da escala 6x1, crédito para inovação e licença para novo porto no RS
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)