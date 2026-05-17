Com peças de SC, começa montagem do "Lego" que será o hotel do Hard Rock em Gramado

Peças que chegaram de Santa Catarina são usadas para montar o "Lego" que dará forma ao hotel do resort do Hard Rock em Gramado. O projeto é de R$ 1 bilhão, na RS-235. As paredes de aço do empreendimento já estão sendo erguidas. Confira trechos da entrevista com José Roberto Nunes, CEO da Mundo Planalto, empresa de Goiás que tem a licença, e ouça acima a íntegra no podcast Nossa Economia, de GZH.

A obra começou há um ano. O que será agora?

A Hard Rock faz um evento quando coloca os primeiros pilares dos hotéis que estão sendo construídos ao redor do mundo. Recebemos alguns executivos importantes dos Estados Unidos. O prédio está crescendo.

CEO da Mundo Planalto, José Roberto Nunes falou ao podcast Nossa Economia sobre a nova etapa do hotel em Gramado. Mundo Planalto / Divulgação

O projeto segue igual, nos 14 hectares com 15 prédios?

Segue, com 858 unidades hoteleiras. Estamos fazendo a primeira fase, com 431. Parte comercializamos para clientes e outra fica reservada como patrimonial para o hotel. O empreendimento é um grande resort e um equipamento de entretenimento para toda a região. Tem centro de eventos de padrão internacional e "mall" (centro de compras) com até 16 operações. Pretendemos trazer marcas que não existem na cidade, além de parte aquática interna e externa. Serão nove operações gastronômicas. As próximas fases serão fruto da viabilidade, da aceitação do mercado e da cidade. Entregaremos esta primeira no final de 2028.

Por que módulos de aço?

Decidimos fazer nesse modelo industrial para ganhar mais velocidade e garantir o cumprimento de cronograma, qualidade e sustentabilidade.

Seguem na venda em multipropriedades?

Alcançamos R$ 1 bilhão em vendas com a parte da primeira fase destinada à multipropriedade. Agora, vamos no modelo de hotelaria e "vacation club" (clube de férias).

O que acha da restrição de Gramado a novos projetos e multipropriedades?

A prefeitura sempre fez um trabalho muito importante e admirável de resguardar ao máximo o destino. Sempre discutimos a quatro mãos as melhores práticas. Quando se fala em abordagem, o mercado tem mudado muito, temos crescido digitalmente e em outras formas de conversar e trazer os clientes para as salas de vendas. As reclamações versus a quantidade de pessoas que compram um produto para ir para um destino repetidas vezes, que é o caso da multipropriedade, gira em torno de 1%. É pequeno.

Projeto mostra como será o hotel em construção na Serra; clique na imagem para ver mais Mundo Planalto / Divulgação

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)