Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Serra gaúcha
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Com peças de SC, começa montagem do "Lego" que será o hotel do Hard Rock em Gramado

Primeira fase terá 431 unidades, com entrega prevista para o final de 2028

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