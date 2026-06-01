Com fachada de uma casa de 1917, complexo de restaurantes na Rua da Praia está à venda

Espaço foi inaugurado em 2023, com investimento de R$ 1 milhão. UP Food Art / Reprodução

Três anos após ser inaugurado, um complexo de restaurantes foi colocado à venda na Rua da Praia (dos Andradas), no Centro Histórico de Porto Alegre. O preço do UP Food Art é R$ 2,8 milhões. Um dos donos, Emerson Maica, explica que os sócios estão se separando.

— Mas o "UP" segue operando normalmente. O público está bom — complementou.

O espaço tem 300 metros quadrados e paga um aluguel mensal de R$ 18 mil. A capacidade é para 300 pessoas. Além da gastronomia, tem um pequeno palco para shows.

A coluna noticiou quando o UP foi instalado, em 2023. O ponto tem a fachada de um casarão histórico de 1917, destruído por um incêndio. À época, o investimento informado para adaptação do local foi de R$ 1 milhão.

Estabelecimento fica na Rua dos Andradas, no Centro Histórico. Duda Fortes / Agencia RBS

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: farmácia e súper adotam escala 5x2 e marca de moda jovem fecha lojas próprias

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)