Com dívidas de R$ 2,9 bi, 322 mil porto-alegrenses podem renegociar no Desenrola

Mais de 322 mil porto-alegrenses se enquadram nos critérios para aderir ao Desenrola, programa de renegociação de dívidas atrasadas lançado nesta semana pelo governo federal. São pessoas que se encaixam na renda e no prazo das contas vencidas. No total, a Capital está com 587 mil inadimplentes.

Porém, se repetir a adesão de 37% da primeira edição do Desenrola (2023), cerca de 120 mil pessoas renegociarão as dívidas pelo programa. Os cálculos são do economista-chefe do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA), Rodrigo de Assis.

— Este resultado de "funil" representa dois em cada 10 inadimplentes da Capital — detalha.

Rodrigo de Assis, economista-chefe do Sindilojas Porto Alegre. Sindilojas POA / Divulgação

Agora, olhando para o volume financeiro, seria possível renegociar R$ 2,94 bilhões. No total, os porto-alegrenses que estão inadimplentes devem R$ 4,9 bilhões. Confirmado o "funil" feito pelo economista projetando a adesão, serão efetivamente renegociados R$ 530 milhões.

Alívio

Agora, olhemos para cenários do orçamento da pessoa. Consideremos que, em média, cada inadimplente deve R$ 7.404:

Aplicando-se o desconto médio de 60% (entre o mínimo de 30% e o máximo de 90%), sobrariam R$ 2.962 a pagar. Com o juro máximo mensal de 1,99% estabelecido pelo governo federal e os 48 meses para pagamento, a parcela mensal estimada fica em R$ 96 .

. Sem entrar no Desenrola, com uma taxa média de mercado de 5% ao mês pago em 24 meses, a parcela ficaria em R$ 537.

Para o mercado

E, claro, o Sindilojas chega a um dado importante para o varejo, que depende do consumo: R$ 52,5 milhões seriam o alívio mensal que os porto-alegrenses teriam, considerando a projeção conservadora de adesão, taxas e descontos médios.

— É uma renda potencialmente liberada do serviço da dívida cara, com potencial de ativar o consumo no varejo local — analisa Assis.

Para lembrar

A opção do novo Desenrola voltada a famílias é válida para pessoas com renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105) e renegociará até R$ 15 mil em dívidas atrasadas entre 90 dias e dois anos. As modalidades que se encaixam: cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. Os descontos podem chegar a 90% do valor da dívida, com juro de até 1,99% ao mês e prazo de pagamento de até 48 meses.

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