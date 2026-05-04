Com codorna no lugar do galeto, grupo de SP estreia no RS com restaurante de R$ 5,5 milhões

Com R$ 5,5 milhões, o Gruppo Trevisani estreia no Rio Grande do Sul com um restaurante italiano no Bourbon Shopping Carlos Gomes, em Porto Alegre. Será uma unidade do Ristorantino, marca que tem foco em clientes de alta renda e que já opera em São Paulo e no Rio de Janeiro. A previsão de abertura será os dias 12 e 18, a definir.

O espaço terá 400 m², com lugar para 80 pessoas. Serão abertos 45 empregos. No cardápio, além de opções como lasanha e pudim de pistache, presentes nas outras filiais, haverá um prato pensado especialmente para os gaúchos:

Ricardo Trevisani, fundador do Gruppo Trevisani. Renan Magalhães / Divulgação

— Fizemos uma versão mais moderna do galeto com polenta. Será uma codorna assada, com molho ao vinho branco, cogumelos e uma polenta com açafrão. Um prato "ítalo-gaúcho" — brinca o fundador Ricardo Trevisani, que está animado com a expansão fora do eixo Rio-São Paulo e não descarta uma unidade na serra gaúcha no futuro.

Trevisani trabalhou por duas décadas no Grupo Fasano, quando liderou a expansão da rede Maremonti até que a operação foi vendida ao empresário gaúcho Ari Coser.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)