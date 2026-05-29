Com aporte da dona do WhatsApp, avança instalação no RS de conexão a cabo submarino internacional

Na obra, são gerados 150 empregos. V.tal / Divulgação

Começou a construção da rede de fibra terrestre que ligará Balneário Pinhal, no Litoral Norte, a Porto Alegre para depois implantar o cabo submarino Malbec, o que está previsto para julho. O investimento é feito pela V.Tal em parceria com a Meta, dona do Facebook e do WhatsApp. O valor não é divulgado. Na obra, são gerados 150 empregos.

O projeto cria duas rotas de fibra ótica para deixar a conexão de dados mais segura e estável. Uma tem 110 quilômetros de extensão e seguirá para o sul do Estado. A outra tem 150 quilômetros e sai de Osório à Capital.

O Malbec é o primeiro cabo submarino internacional no sul do Brasil. O material, inclusive, já está no navio para a instalação. O embarque ocorreu em Calais, na França. O nome Malbec é uma homenagem ao vinho produzido na Argentina, pois o cabo vai do Rio de Janeiro a Buenos Aires.

Irão se conectar ao cabo empresas como operadoras, provedores de internet e conteúdo. A entrada em operação está prevista para o final de 2026. A estrutura melhora a qualidade da internet, beneficiando projetos de tecnologia, como data centers.

A V.tal tem 450 mil quilômetros de malha terrestre por todos os Estados, 26 mil quilômetros de cabos submarinos que ligam a Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, Bermudas e Estados Unidos, e data centers pela Tecto no Brasil e na Colômbia.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)