Com 32 supermercados e atacarejos, rede lança cartão de crédito e prepara marcas próprias

Fabiano Pivotto, CEO do Grupo Imec, contou na Rádio Gaúcha as estratégias da empresa para captar o cliente. Henry Leitzke / Grupo Imec

Rede com 15 supermercados e 17 atacarejos, o Grupo Imec está lançando seu cartão de crédito próprio. A parceria com a Visa usará as bandeiras Imec e Desco. A administração será da DM Cards. Ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, o CEO Fabiano Pivotto explicou que foi uma alternativa para atender à demanda da população por crédito.

— O momento econômico está mais difícil com o comprometimento do orçamento do consumidor. É uma mesma pizza de renda, mas com várias fatias de custo. O cartão será aprovado pelo “score” (pontuação de bom pagador ou não).

A coluna perguntou se não teme aumentar o endividamento.

— Vamos estimular o uso com consciência. Sinceramente, tenho restrições a parcelar comida, mas vemos a necessidade das pessoas e temos feito isso sem juro em até três vezes, absorvemos o custo.

O cartão também serve para fidelizar o cliente em um setor cada vez mais concorrido.

— Não existe mais fidelidade por hábito, porque as pessoas migram para farmácia, e-commerce e outros canais. Hoje tem que ser a fidelidade motivada, como estamos fazendo com o cartão, com as mudanças nos perecíveis que levam o cliente à loja e com o lançamento da marca própria de produtos com qualidade e preço menor — detalha Pivotto.

Por enquanto, com juro alto, o Imec não está abrindo lojas, mas buscando deixar mais eficientes as que já tem. As mudanças de consumo estão no radar. Clientes estão consumindo menos alimentos com açúcar, carboidratos e bebidas com álcool. Alimentos ultraprocessados também perdem espaço no carrinho, com exceção dos suplementos, especialmente aqueles com apelo de proteína.

— Até caixa de ovo hoje coloca que contém proteína — brincou o executivo, acrescendo que as lojas estão ganhando áreas específicas para produtos saudáveis, com água mineral, hortigranjeiros e carnes magras.

Isso é reflexo também das canetas emagrecedoras, que, além de fazerem o cliente comer menos, consomem parte da renda. O gasto com bets (apostas esportivas online) também é sentido.

Ouça a entrevista em áudio:

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)