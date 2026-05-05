Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios
Notícia

Com 32 supermercados e atacarejos, rede lança cartão de crédito e prepara marcas próprias

Em entrevista à Gaúcha, o CEO detalhou também como estão adaptando as lojas para as novas tendências de consumo

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS