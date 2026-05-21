Exigência do MPF é inviável para CMPC e há risco de RS perder fábrica: "Seria uma vergonha", diz diretor

Antônio Lacerda é diretor-geral da CMPC. Fabiano Panizzi / Divulgação

"É inviável", deixa claro o diretor-geral da CMPC, Antônio Lacerda, sobre o que está pedido na ação ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF) para suspender a licença ambiental ao Projeto Natureza. A exigência é que a empresa chilena de celulose consulte 46 comunidades indígenas, 86 grupos de quilombolas e 7 mil pescadores.

— É inviável e inédito no país. Nenhum projeto de empresa teve que fazer algo parecido — disse Lacerda em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

O que a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) solicitou à empresa foi um Estudo de Componentes Indígenas (ECI), já entregue e que está sendo complementado agora. Nele, foram consultadas comunidades indígenas de Barra do Ribeiro, onde ficaria a fábrica, e de Porto Alegre.

O licenciamento começou há dois anos, logo após o anúncio da escolha do Rio Grande do Sul para o investimento de R$ 27 bilhões. A licença prévia, buscada agora e que atesta a viabilidade ambiental, é importante para a aprovação do plano pela direção mundial, que se reúne agora na metade do ano. Há risco de cancelamento.

— As exigências são fora de qualquer legislação. Voltei hoje (quinta-feira, 21) do Chile. Todos os dias temos que segurar na unha esse projeto no Rio Grande do Sul. Seria uma vergonha para o país perdê-lo — desabafa Lacerda.

Investimento da CMPC contempla fábrica, terminal portuário e outras estruturas no Rio Grande do Sul. CMPC / Divulgação

Ainda que a China esteja produzindo mais celulose, a CMPC entende que o Brasil segue competitivo, e isso não impactaria o projeto. Já decisões desfavoráveis na ação do MPF comprometem.

Efluentes

A coluna questionou o executivo sobre os efluentes, apontados por ambientalistas como tóxicos e permanentes. Lacerda rebateu:

— Acompanhamos há 10 anos a fábrica de Guaíba e não ocorre liberação de tóxicos no Guaíba. O efluente passa por três tratamentos, fica com qualidade acima do exigido e reciclamos 86% dele.

Eucalipto

Outro apontamento é sobre o plantio de eucalipto sobre o bioma Pampa, árvore que exige bastante água. O diretor garantiu que a CMPC não avança em áreas nativas, somente naquelas que já tiveram outros plantios, como de soja.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)