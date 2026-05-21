Exigência do MPF é inviável para CMPC e há risco de RS perder fábrica: "Seria uma vergonha", diz diretor

Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Projeto de R$ 27 bi
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