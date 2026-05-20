CMPC, conta de luz, dólar, Ibovespa e mais pílulas da economia 20.05

Agenda

Audiência pública na Assembleia Legislativa sobre a CMPC, que está com seu licenciamento ambiental sendo questionado pelo Ministério Público Federal (MPF): Indígenas reclamam de não serem consultados antes de MPF pedir suspensão da licença da CMPC

Ata da última reunião do Federal Open Market Committee (Fomc), do Federal Reserve (Fed), com informações que podem sinalizar qual o próximo movimento do comitê na taxa de juros dos Estados Unidos.

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou regras para destinar até R$ 5,5 bilhões para reduzir as contas de luz de consumidores de 22 distribuidoras do país, o que deverá resultar em um desconto tarifário de 4,51%, em média.

Presidente Lula assinou medida provisória que destina até R$ 30 bilhões em crédito para motoristas de aplicativo e taxistas financiarem a aquisição de carros novos com juros menores.

IBGE divulga Estimativas de Sub-Registro de Nascimentos e Óbitos (2024).

Começa a Feira Brasileira do Varejo (FBV), evento realizado pelo Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA).

Tá na Mesa da Federasul com Juliana Brizola, pré-candidata do PDT ao governo do Estado.

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Pílulas

Dólar subiu 0,85%, para R$ 5,04. Ibovespa caiu 1,52%, aos 174.279 pontos.

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