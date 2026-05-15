CMPC: ação do MPF, posição dos indígenas e risco de a fábrica não sair

Ação judicial do Ministério Público Federal (MPF) voltou a questionar licença da fábrica de celulose de R$ 27 bilhões da chilena CMPC. O que dizem os indígenas sobre isso. Por que é importante a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) se manifestar logo. E o que realmente está colocando em risco este investimento no Rio Grande do Sul.