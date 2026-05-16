Cidade do Vale do Sinos aumenta em 50% abertura de negócios

Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, está comemorando o aumento no registro de novos negócios no primeiro trimestre de 2026, quando foram 2.747. Sobre o mesmo período de 2025, subiu 11,4%. Em dois anos, avançou 49,5%. O tempo médio para os trâmites caiu a duas horas, garante a prefeitura. Dos registros, a maioria são microempreendedores individuais (MEI), que somaram 2.044. O restante é de empresas.