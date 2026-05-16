Cidade do Vale do Sinos aumenta em 50% abertura de negócios

Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, está comemorando o aumento no registro de novos negócios no primeiro trimestre de 2026, quando foram 2.747. Sobre o mesmo período de 2025, subiu 11,4%. Em dois anos, avançou 49,5%. O tempo médio para os trâmites caiu a duas horas, garante a prefeitura. Dos registros, a maioria são microempreendedores individuais (MEI), que somaram 2.044. O restante é de empresas.
Os 10 ramos com mais abertura de negócios:
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Promoção de vendas
- Cabeleireiros, manicure e pedicure
- Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- Obras de alvenaria
- Atividades de Estética e outros serviços de cuidados com a beleza
- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- Instalação e manutenção elétrica
- Holdings de instituições não-financeiras
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: súper lança cartão de crédito, avanço no porto de R$ 6,5 bi e RJ da Cotribá suspensa
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)