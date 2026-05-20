Carro elétrico que já lidera no RS terá venda turbinada por crédito a motoristas de aplicativo e taxistas

Jefferson Fürstenau, presidente do Sincodiv-RS/Fenabrave. Sincodiv-RS/Fenabrave / Divulgação

Carros elétricos deverão ter venda turbinada pelo Move Aplicativos, iniciativa lançada pelo presidente Lula com financiamento para compra de carros novos a juros mais baixos para motoristas de aplicativos e taxistas. A previsão é do presidente do sindicato que representa as concessionárias no Rio Grande do Sul (Sincodiv-RS), Jefferson Fürstenau. O veículo poderá custar até R$ 150 mil e ser de montadora habilitada. As chineses BYD e GWM estão entre elas.

— Já temos uma transformação de mercado aqui. Pela primeira vez na história, em fevereiro, um veículo 100% elétrico foi o mais emplacado no Rio Grande do Sul: o Dolphin Mini, da BYD, muito usado por motoristas de aplicativo. No quadrimestre, esse mesmo veículo fica em segundo lugar. No Estado, 25% das vendas são de eletrificados, enquanto no Brasil são 19% — disse o executivo em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha (ouça acima).

O Dolphin Mini tem sido anunciado a R$ 119 mil. Ele é fabricado em Camaçari, na Bahia.

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Uma preocupação, porém, é com a análise de crédito dos motoristas, ainda que seja um programa do governo federal. O alto nível de inadimplência da população pode restringir a liberação do financiamento e aumentar o "spread", o custo que o banco cobra pela operação.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)