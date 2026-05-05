Capital instalou agora, mas Gravataí tem recarga de carro elétrico em espaço público desde 2022

Embora a prefeitura de Porto Alegre esteja apresentando seus eletropostos como os primeiros em espaços públicos, o prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, lembra que a cidade da Região Metropolitana tem estes equipamentos para recarga de carro elétrico desde 2022. Naquele ano, foi inaugurada a estação na Praça da Bíblia, em frente à sede da prefeitura na época e hoje Casa de Cultura, no Centro.