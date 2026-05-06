Canetas emagrecedoras e venda online puxam alta de 38% no lucro das farmácias Panvel

Lucro da Panvel subiu 38,1%, para R$ 38,5 milhões, nos primeiros três meses do ano. PanVel / Divulgação

Rede gaúcha com 660 farmácias, a Panvel teve crescimento de 38,1% no lucro de R$ 38,5 milhões no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. A receita subiu mais de 15%, segundo o balanço enviado ao mercado, já que a empresa tem ações negociadas na bolsa de valores. Ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, o diretor-executivo Financeiro e de Relação com Investidores da Panvel, Antônio Napp, atribuiu o resultado às canetas emagrecedoras e à digitalização.

— O setor farmacêutico como um todo está indo bem há vários trimestres. Um dos fatores são os produtos da categoria GLP-1, as canetas emagrecedoras, que têm sido mola propulsora importante de crescimento e continuará. Outro é a digitalização, no que farmácias têm evoluído mais rápido do que outros varejos. Aqui é o pulo do gato. Quando alguém baixa o aplicativo da Panvel, conseguimos nos comunicar diretamente com esse cliente e oferecer produtos melhores, promoções, exatamente o que o cliente quer. Muitos compram no app dentro da loja física, porque temos condições de preço melhores no online.

Diretor-executivo Financeiro e de Relação com Investidores da Panvel, Antônio Napp. Grupo Panvel / Divulgação

O digital representou 28,5% da venda da Panvel no primeiro trimestre, com avanço de 45,7%. Napp acredita que chegará a 30% no próximo balanço. Os 40% no online devem ser alcançados em 2027. Acompanhe a entrevista completa no programa Acerto de Contas, domingo, na Rádio Gaúcha.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)