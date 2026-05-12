Campanha Gaúcha entra na retomada do setor eólico com projeto bilionário

Geradora de energia que está retomando os projetos eólicos no país, a Casa dos Ventos prepara a instalação de um parque em Dom Pedrito, na Campanha Gaúcha. O projeto Torquato Severo terá a parceria da DGE Soluções Renováveis, do Rio Grande do Sul. Serão 90 aerogeradores com um investimento alto de R$ 3,9 bilhões. Veja mais detalhes no vídeo acima, do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.