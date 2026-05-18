"Burocratas do Banco Central nunca plantaram uma horta e querem definir destino da agricultura", diz Cury sobre juro alto

Pré-candidato à presidência da República, Augusto Cury (Avante) falou ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Foi o terceiro a dar entrevista, após Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Veja as perguntas da coluna sobre economia e as respostas:

O senhor diz que tem mente capitalista e coração social. O que significa?

Venderam uma ideia errada de que temos dois barcos, um da direita e outro da esquerda. Na realidade, temos um barco só, chamado família brasileira, de 210 milhões de pessoas. Minha mente é muito preocupada em desenvolver a economia no seu mais alto nível. Inclusive, tenho o objetivo de que possamos ter um banco do empreendedor para preparar a sociedade brasileira para o tsunami da inteligência artificial e da robótica que pode sequestrar dezenas de milhões de empregos. Temos de ter um banco de empreendedor dentro de cada comunidade ou favela, das escolas públicas, das igrejas, das cidades menores, e uma escola de empreendedor para que as pessoas possam realizar sonhos. Nosso objetivo é 10 mil escolas de empreendedorismo, com agência de banco de empreendedor. Usaria metade dos recursos de dividendos que vêm para o governo para formar um fundo, além de lucros do Banco do Brasil e de fundos soberanos.

E para os problemas mais imediatos, como juro elevado, desequilíbrio das contas públicas e endividamento da população, qual sua proposta?

Cada criança brasileira nasce devendo R$ 40 mil, se você dividir a dívida pública pelo número de habitantes. Parece que o dinheiro público não tem rosto, mas é o dinheiro do contribuinte. A responsabilidade fiscal é inegociável, não é possível abaixarmos a taxa de juro com irresponsabilidade fiscal. Agora, honestamente dizendo, os burocratas que estão no Banco Central, que têm a responsabilidade de abaixar a taxa da inflação aumentando o juro, parecem que nunca plantaram uma horta e querem definir o destino da agricultura do Brasil. Parecem que nunca investiram o seu dinheiro em uma iniciativa privada. Não entendem que o custeio é 20%, e a atividade industrial e agrícola vão dar 5% a 6% de lucro por ano. Não fecha a conta. Somos um dos países que mais pagam juro em relação à sua inflação no mundo. O Brasil paga juro astronômico e R$ 1,14 trilhão são só para rolar a dívida federal. É uma irresponsabilidade sem precedentes.

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