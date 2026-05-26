Bilhões de reais: as 20 cidades do RS que terão maior consumo em 2026

Porto Alegre lidera, o que não surpreende, final é a Capital. Omar Freitas / Agencia RBS

Sem surpresas, Porto Alegre lidera o potencial de consumo para 2026 no Rio Grande do Sul. Afinal, é a Capital. No ranking nacional do IPC Maps, manteve o oitavo lugar. O valor estimado é de R$ 84,4 bilhões, boa parte dos R$ 566 bilhões previstos para o Estado.

A coluna selecionou as 20 cidades gaúchas com maior potencial de consumo (veja lista abaixo). Após Porto Alegre, estão Caxias do Sul e Canoas, mantendo a sequência dos PIBs municipais.

Subiu de posição Passo Fundo, que passou Novo Hamburgo e assumiu o sétimo lugar. Rio Grande avançou a 11º, superando Bento Gonçalves. E ainda Erechim, que ultrapassou Lajeado neste ano e ficou em 17º.

O IPC Maps usa dados oficiais através de softwares de geoprocessamento. Traz indicativos de 22 itens da economia, por classes sociais, focados em cada cidade, sua população, áreas urbana e rural, setores de produção e serviços etc.

Cidades com maior potencial de consumo em 2026 no RS:

Porto Alegre: R$ 84,495 bilhões Caxias do Sul: R$ 31,617 bilhões Canoas: R$ 19,375 bilhões Santa Maria: R$ 15,760 bilhões Pelotas: R$ 15,383 bilhões Gravataí: R$ 13,200 bilhões Passo Fundo: R$ 12,587 bilhões (era 8º em 2025) Novo Hamburgo: R$ 12,488 bilhões (era 7º) São Leopoldo: R$ 11,850 bilhões Viamão: R$ 9,950 bilhões Rio Grande: R$ 9,288 bilhões (era 12º) Bento Gonçalves: R$ 8,731 bilhões (era 11º) Alvorada: R$ 8,474 bilhões Santa Cruz do Sul: R$ 8,204 bilhões Cachoeirinha: R$ 7,385 bilhões Sapucaia do Sul: R$ 6,849 bilhões Erechim: R$ 6,600 bilhões (era 18º) Lajeado: R$ 6,377 bilhões (era 17º) Bagé: R$ 4,902 bilhões Ijuí: R$ 4,676 bilhões

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)